Gkv'de Penpal Projesi Başarıyla Sürüyor

Gaziantep Kolej Vakfı Yabancı Diller Bölümü tarafından hayata geçirilen PenPal Projesi başarıyla sürdürülürken öğrenciler kardeş okul seçilen Ukrayna'da ki Mykolaovka Ortaokulu öğrencileriyle karşılıklı mektuplaşarak yabancı dillerini geliştirirken Gazinatep'in tanıtımına da önemli katkı sağlıyorlar.

GKV Özel Okulları İngilizce öğretmenleri Didem Özahi ve Esin Hoylu'nun rehberliğinde ortaokul altıncı sınıf öğrencileri yabancı mektup arkadaşlarıyla karşılıklı diyalog kurması ve iki ülke arasında ki ilişkinin gelişmesine katkı sağlamaları velilerin de takdirini kazandı. Proje danışmanları GKV Özel Okulları İngilizce öğretmenleri Didem Özahi ve Esin Hoylu projenin son dönemlerde büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü ifade ederek "Bu projede yabancı ülkelerden arkadaş edinme ve karşılıklı paylaşımlarda bulunarak ülke kültürlerinin tanıtımına katkı sağlama hedefinin yanı sıra öğrencilerimizin yabancı dillerini geliştirmeleri de sağlanıyor. Diğer taraftan mektup kültürünün yaşatılması ve yeni nesillerin geçmiş dönemlerde ki en önemli haberleşme aracı olan mektuplaşma geleneğini kavrayabilmeleri içinde önemli bir çalışma olarak değerlendiriliyor. Bundan sonraki süreçte daha fazla ülke ve öğrenciyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dediler.

Öğrenciler mektup arkadaşlarından gelen mektupları sınıf arkadaşlarıyla paylaşarak Gaziantep'in tanıtımına katkı sağlayacak yeni mektuplarını postaya vermek için adeta heyecanlanıyorlar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA