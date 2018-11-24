Gkv'de Öğretmenler Günü Coşkusu

Gaziantep Kolej Vakıfı'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

GKV İlkokulunda düzenlenen törene GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki, GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı, GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel, GKV Özel Anaokulu Müdürü Gökçen Bulut, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, GKV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy'un 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajının okunması ile devam etti. Törenin açılış konuşmasını yapan GKV Özel İlkokul Müdürü Mustafa Şenel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından "Başöğretmen" unvanının verilmesi vesilesi ile 1981 yılında meclis tarafından alınan bir kararla 24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olarak kutlanmaya başlandığını belirtti. Atatürk'ün eğitim alanında yaptığı çalışmalara da değinen Şenel, öğretmenlik mesleğini icra ederek kutsal bir görevi yerine getiren tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü töreninde 3B sınıfı öğretmeni Fatma Besnili günün anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini dile getirirken, 3A sınıfı öğretmeni Seray Boyno, "Dünyanın Bütün Çiçekleri" adlı şiiri okudu. Törende ayrıca Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 20. hizmet yılını tamamlayan Hasan Bayoğlu ve Mustafa Taşçılar'a Genel Müdür Yardımcıları Can Hoşcan ve İsmet Tiryaki tarafından plaket verildi.

"Ben Öğretmen Olmalıyım" oratoryosunun GKV Özel İlkokulu 3. Sınıf öğrencileri tarafından sahnelendiği tören "Atatürk'ü Duymak" şiiri, bayrak geçişi, Öğretmen Marşı ve 10. Yıl Marşı'nın okunması ile son buldu. - GAZİANTEP