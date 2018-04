Gkv'de Cemil Alevli Anısına Çifte Sergi

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenle Cemil Alevli'nin ölümünün 46.yıl dönümü nedeniyle anısına Kültürel Çeşitlilik ve Uluslararası Anlayış ve Geri Dönüşüm Sergileri açıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri tarafından ortaokul öğrencilerinin de desteğiyle açılışı yapılan Kültürel Çeşitlilik ve Uluslararası Anlayış ve Geri Dönüşüm Sergileri büyük ilgi gördü. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının kurucusu Merhum Cemil Alevli anısına açılan her iki sergi de büyük beğeni topladı. Açılış törenine GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcıları İsmet Tiryaki, Can Hoşcak ve okul idarecilerinin yanı sıra öğrenciler katıldı. Sergiyi ziyaret eden Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy ve Celal Ersoy öğretmen ve öğrencileri kutlayarak sanatsal çalışmaların eğitim açısından önemini vurguladılar. Kültürel Çeşitlilik ve Uluslararası Anlayış Sergisi IB 9. sınıf öğrencilerinin kara kalem ve keçeli kalem kullanarak, çizgi ve nokta çalışmalarıyla puzzle ve portre eserlerden oluşurken Geri Dönüşüm Sergisi de yine IB 10. sınıf öğrencileri CAS Projeleri (Creativity\Kreatif, Action\Etkinlik ve Service\Toplum Hizmeti) geri dönüşüm malzemelerini kullanarak farklı kültürleri tanıtan eserlerden oluştu. GKV Özel Liseleri Resim Öğretmeni Melek Kaman Aslan'ın rehberliğinde hazırlanan her iki serginin de hafta boyunca sanat severlerin ziyaretleri için açık kalacağı bildirildi. Sanatsal çalışmaların eğitimin en önemli unsurları arasında yer aldığını ifade eden GKV Özel Liseleri Resim Öğretmeni Melek Kaman Aslan açılışı gerçekleştirilen her iki serginin de Cemil Alevli Koleji öğrencileri tarafından hazırlandığını ve Cemil Alevli'nin 46.ölüm yıldönümü anısına açıldığını ifade ederek çalışmalara destek veren öğrenci ve velilere teşekkür etti. - GAZİANTEP