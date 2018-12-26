Gkv'de Başarılı Okçu ve Yüzücüler Ödüllendirildi

Yüzme ve okçuluk müsabakalarında çeşitli dereceler elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri düzenlenen törenle ödüllendirildiler.

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Geleneksel Gaziantep Kurtuluş Günü Yüzme Kurtuluş Kupasına ve 25 Aralık Erdem Koleji tarafından düzenlenen Okçuluk müsabakalarına katılarak çeşitli dereceler elde eden başarılı sporcular GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı tarafından ödüllendirildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7.sınıf öğrencisi milli takım sporcusu Dicle Su Sertpolat toplamda 5 yarışta 4 altın 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Sertpolat 400 mt serbest stilde İl Birincisi, 100 mt kelebek stilde İL BİRİNCİSİ, 100 mt serbest stilde İl Birincisi, 100 mt karışık bayrak yarışında İl Birincisi ve 200 mt sırt üstü stilde İl İkincisi oldu.Aynı yarışta GKV Özel Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi İdil Erkan; 200 mt ve 100 mt kurbağa stilde İl Birincisi, 200 mt karışık bayrak yarışında İl İkincisi olarak başarıyla isimlerini şampiyonaya yazdırdılar. Diğer taraftan 25 Aralık Erdem Koleji tarafından düzenlenen Okullar Arası Okçuluk Müsabakaları'nda "Yıldızlar" kategorisi, "Makaralı"da GKV Özel Ortaokulu 6.sınıf öğrencisi Emre Hocaoğlu İl Birincisi, "Klasik Yay"da Alara İlkbaşaran İl Üçüncüsü oldu. Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Abdullah Dağlı sporcuları ödüllendirerek başarılarının devamını diledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA