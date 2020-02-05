GKV Cemil Alevli Koleji'nden yayın atağı

05.02.2020 11:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:18

Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji öğrencileri Ibellek Kültür-Edebiyat Dergisi'nin ilk sayısını yayınlayarak okurların beğenisine sundular.



Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde yayın hayatını sürdürecek olan IBellek Kültür- Edebiyat Dergisi yılda 2 kez okurlarıyla buluşacak.



Kültür ve edebiyat dünyasına yılda iki kez yayınlanacak olan IBellek Kültür- Edebiyat Dergisi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Cemil Alevli öğrencilerinin imzasıyla yayın hayatına başladı. GKV Cemil Alevli Koleji (IBDP) Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri Burcu Altınbaş ve Demet Tekerekoğlu rehberliğinde IB Cemil Alevli Koleji öğrencileri ile etkin ve eleştirel yöntemlerle yapılan akademik çalışmalar "IBellek" adı altında bir Kültür-Edebiyat dergisi haline gelerek okurlarıyla buluştu.



Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Burcu Altınbaş ve Demet Tekerekoğlu IBellek dergisinin yeni bir soluk olduğunu söyledi. Burcu Altınbaş ve Demet Tekerekoğlu, öykü ve şiir alanında yeni düşüncelere ve tartışmalara zemin olmak gibi bir amacı olduğunu ifade ederek, "Aslolan edebiyattır." anlayışı içinde estetik kaygıyı ön planda tutarak güncel ve bireysel olandan kopmadan evrensel ve toplumsal olanla ilişkiye girmeyi önceliyoruz. IBellek öykü-şiir dergisi uzun soluklu olabilmek için gerekli altyapı çalışmalarını yapmıştır. Yine de dergi, dergiyi çıkartanlardan çok onu yaşatanlarındır. Bu nedenle okurlarımızın duyarlılığı derginin yaşaması açısından önemlidir. Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle" dedi.



IBellek Kültür- Edebiyat Dergisi yılda 2 kez okurlarıyla buluşacağı da ifade edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA