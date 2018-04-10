Gkv 1985 ve 2018 Mezunları Anıtkabir'de

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının 1984-1985 eğitim-öğretim dönemi mezunları ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında mezun olacak ilkokul öğrencileri düzenlenen etkinlikler sonrasında Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundular.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulunu 1985 yılında bitirerek mezun olan öğrenciler kurumdan 2018 yılında mezun olacak olan minik öğrencilerle Anıtkabir'de bir araya geldi. 33 yıl önce aynı eğitim kurumundan mezun olan öğrencilerle 33 yıl aradan sonra mezun olacak öğrencilerin bir araya gelmesi duygusal anlara neden olurken kafile, Atatürk anıtına çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu. Ankara'nın çeşitli yerlerinde de incelemeler yapan GKV'li kafile ziyaretlerini tamamladıktan sonra Gaziantep'e döndü. - GAZİANTEP