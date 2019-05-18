Gkv 19 Mayıs Gençlik Konserlerine İlgi Büyük

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen gençlik konserleri büyük ilgi gördü. Okul bünyesinde faaliyet gösteren okul orkestralarının verdiği konserlerde öğrenciler gönüllerince eğlenirken bir birinden güzel şarkılara da eşlik ettiler.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen gençlik konserlerinde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu ve Liseleri orkestraları sahne aldı. Öğrencilere müzik ziyafeti çeken öğrenci orkestraları bir birinden güzel parçaları seslendirerek izleyenleri adeta büyüledi. Çeşitli yarışmalara katılan orkestranın verdiği konserde parçalara eşlik eden öğrenciler gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Gençlik Konserlerinin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ifade eden GKV Özel Liseleri Müdürü Mehtap Özdemir, "Öğrenici orkestralarımız yıl boyunca birçok yarışmaya katılarak okullarımızı ve kentimizi temsil etmişti. Bugün Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100.yılını kutlarken etkinliklerimize ayrı bir renk katan gençlik konserlerimiz büyük ilgi görüyor. Ortaokul ve liselerimiz bünyesindeki orkestralarımızda görev alan öğrencilerimize ve bu ekipleri gösterilere hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA