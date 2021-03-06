GKRY'den yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GKRY'den yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım

06.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:30
GKRY'den yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, (GKRY) ara bölgedeki yasadışı geçişleri önlenme gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Bostancı sınır kapısından Lefkoşa Uluslarası Havaliamı'na kadar olan bölgeye dikenli tel öreceği açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin, (GKRY) ara bölgedeki yasadışı geçişleri önlenme gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Bostancı sınır kapısından Lefkoşa Uluslarası Havaliamı'na kadar olan bölgeye dikenli tel öreceği açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım geldi. Rum kesiminin KKTC ile sınırını ayıran ve ara bölge olarak adlandırılan Bostancı sınır kapısından Lefkoşa Uluslarası Havaliamı'na kadar olan bölgeye dikenli tel öreceği açıklandı. Rum medyasından Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, "Astromerit" (Bostancı) muhtarı Aris Konstantinu yaptığı açıklamada, dikenli tel yerleştirilmesiyle ilgili planlamaların, Rum hükümetinin direktifleri üzerine 2 Mart Salı günü başlandığını belirtti. Rum hükümetinin KKTC'den Güney Kıbrıs'a ve Güney Kıbrıs'tan da KKTC'ye yönelik yasadışı geçişlerin engellenmesi için ara bölgedeki "delikleri" kapatmaya çalıştığını ifade eden Konstantinu, Astromerit'ten(Bostancı) Lefkoşa Havaalanı'na kadar, ara bölgeye dikenli tel yerleştirileceğini sözlerine ekledi.

9 SINIR KAPISI BULUNUYOR

Öte yandan Ada'da 1974 Barış Harekatı'ndan sonra karşılıklı geçişler sınırlı şekilde yapıldı. Dönemin KKTC Bakanlar Kurulu 23 Nisan 2003'te sınır kapılarının tek taraflı açılması kararı almıştı. Ada'da Kuzey ve Güney'de açılan kapı sayısı ise 9 olarak biliniyor.


GKRY'den yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Nikol Paşinyan Mustafa Şentop
Magazin Eda Ece Sezen Aksu Kerimcan Durmaz Esra Dermancıoğlu
Spor Arda Turan Erol Bulut Hakan Kutlu Abdullah Avcı Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GKRY'den yasadışı geçişlere ilişkin kritik adım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 15:31:31. #1.14#
title