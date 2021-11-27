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GKRY'den KKTC sınırına elektrikli demir parmaklık

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
GKRY'den KKTC sınırına elektrikli demir parmaklık

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sözde mültecilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Güney Kıbrıs'a girişini engellemek amacıyla KKTC-GKRY sınırına elektrikli demir parmaklık çekeceğini bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sözde mültecilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Güney Kıbrıs'a girişini engellemek amacıyla KKTC-GKRY sınırına elektrikli demir parmaklık çekeceğini bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sözde mültecilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Güney Kıbrıs'a girişini engellemek amacıyla Yeşil Hat olarak anılan KKTC-GKRY sınırına yaklaşık 8 ay önce dikenli tel çekmişti. Rum tarafının şimdi de sınır hattına elektrikli demir parmaklık çekmeye hazırlandığı aktarıldı.

GKRY'nin söz konusu elektrikli demir parmaklarının kurulumuna Lefkoşa, Güzelyurt, Akça, Peristerona, Astromerit, Mammari, Denya ve Kokkinotrimithia köylerinin kırsal bölgelerinde başlayacağı belirtildi. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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