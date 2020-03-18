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GKRY'deki İngiliz üslerinde korona virüs vakası 3'e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerinde bir askerde daha korona virüsü vakasına rastlandı.

18.03.2020 23:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:52
GKRY'deki İngiliz üslerinde korona virüs vakası 3'e yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerinde bir askerde daha korona virüsü vakasına rastlandı. Toplam vaka sayısı 3'e yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üslerinde bir askerin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı. GKRY'de bulunan Ağrotur'daki İngiliz üslerinde toplam vaka sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan askerin durumunun iyi olduğu belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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