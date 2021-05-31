GKRY'de parlamento seçimlerinde aşırı sağcı ELAM oyunu artırdı
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GKRY'de parlamento seçimlerinde aşırı sağcı ELAM oyunu artırdı

GKRY'de parlamento seçimlerinde aşırı sağcı ELAM oyunu artırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) parlamento seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı ELAM'ın oyları artarken, merkez sağdaki DİSİ yüzde 27,77'lik oy oranıyla ilk sıradaki yerini korudu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) parlamento seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre aşırı sağcı ELAM'ın oyları artarken, merkez sağdaki DİSİ yüzde 27,77'lik oy oranıyla ilk sıradaki yerini korudu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY), parlamento seçimleri için oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başlamış, oy verme işlemi 18.00'da sona ermişti. 558 bin 101 kayıtlı seçmenin bulunduğu GKRY'de seçime katılım oranı yüzde 65,7 oldu. Yaklaşık 4 saatte tamamlanan oy sayımın ardından resmi olmayan sonuçlara göre, meclise girebilmek için gerekli olan yüzde 3,6'lık seçim barajını 7 siyasi parti geçti.

Merkez sağdaki DİSİ yüzde 27,77'lik oy oranıyla ilk sıradaki yerini korurken, 2016'daki seçime göre ise yüzde 2,9 oy kaybetti. İlk sıradaki DİSİ'yi yüzde 22,32 oy oranı ile AKEL izledi. Muhalefette olmasına rağmen önceki seçime göre yüzde 3,3 oranında oy kaybeden sol AKEL, sandıkta en büyük hayal kırıklığını yaşayan parti oldu.

Sandıktan üçüncü sırada yüzde 11,30 oy oranı ile DİKO çıkarken, bir önceki seçime göre DİKO yüzde 3,2 oranında oy kaybetti.

Irkçı ELAM dördüncü parti oldu

Seçimlerde dördüncü parti olma konusunda EDEK ile aşırı sağcı ve ırkçı olan ELAM arasında son sandıklara dek kıyasıya bir yarış yaşanırken, ELAM oyların yüzde 6,78'ini, EDEK ise oyların yüzde 6,72'sini aldı. 2016'daki seçimde barajı kıl payı geçerek meclise giren ELAM, oylarını yüzde 3 oranında artırdı. Türkiye ve Kıbrıslı Türklere yönelik eylemleriyle bilinen ELAM, 24 binin üzerinde oy aldı.

EDEK ise, oylarını bir önceki seçime göre yüzde 0,5 artırdı. DİKO'dan ayrılanların oluşturduğu ve eski DİKO lideri Marios Karoyan önderliğinde ilk seçimine giren DİPA da yüzde 6,11 ile beklentilerin üzerinde oy aldı. Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise yüzde 4,41 oy oranıyla Meclise girmeyi başardı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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