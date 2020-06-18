GKRY'de koronaya bağlı can kaybı 26'ya yükseldi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) korona virüs salgınında can kaybı artmaya devam ediyor. GKRY'de 65 yaşındaki 1 erkek hastanın daha korona nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 26'ya yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 985'e ulaştı.

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ise 61 gündür yeni vaka tespit edilmedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA