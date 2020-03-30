GKRY'de korona virüs ölümleri 7'ye yükseldi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 1 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) 1 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Sağlık Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada 77 yaşında 1 kişinin daha korona virüsten hayatını kaybettiği bildirilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği duyuruldu. Bakanlık, bugün 16 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini açıklarken, toplam korona virüs vaka sayısının 230'a ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, korona virüsten hayatını kaybedenlerin 6'sının erkek, 1'inin ise kadın olduğunu açıkladı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA