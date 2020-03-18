GKRY'de korona vaka sayısı 58'e yükseldi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs vaka sayısının 49'an 58'e yükseldiği açıklandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüs vaka sayısının 49'an 58'e yükseldiği açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) de vaka sayısı artıyor. GKRY Sağlık Bakanı Konstantinos Yannu yaptığı açıklamada, 9 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, vaka sayısının 58'e ulaştığını bildirdi.

GKRY'de 4 vakanın daha önce virüs taşıyan kişilerle temasının olduğu, diğerlerinin ise yurt dışından geldiği ifade edildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA