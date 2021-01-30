GKRY'de batık kredilerle ilgili bilgilerin bulunduğu "Yorgacis Listesi"nin yayımlanması krize yol açtı

Yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgili yolsuzluk skandalı tartışmalarının sürdüğü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı "Yorgacis Listesi"nin yayımlanması krize neden oldu.

Yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgili yolsuzluk skandalı tartışmalarının sürdüğü Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) batık kredilerle ilgili bilgilerin yer aldığı "Yorgacis Listesi"nin yayımlanması krize neden oldu.

Fileleftheros'un haberine göre, birçok kişi tarafından uzun zamandır beklenen "Yorgacis Listesi", iki yıl süren tartışmaların ardından Rum Meclisinin internet sitesinde yayımlandı.

Siyasi partilerin yayımlanması için "zorla evet" dediği listenin internet ortamına aktarılmasından sonra sayfaya ziyaretçi akını olurken Rum Meclisinin web sitesi birçok kez çöktü.

30 sayfalık listede 4 bin 500 isim bulunuyor, bunların arasında milletvekilleri, devlet yetkilileri, büyük iş insanları ve şirketlerin adları yer alıyor.

Listede adı geçen bir belediye başkanının 35 ayrı batık kredisinin bulunduğu ve bunların toplamının 14,7 milyon avro olduğu görülürken bazı önemli isimler de listedeki bilgileri yalanlayarak kendilerini savundu.

Öte yandan olay sosyal medyada da gündem oldu.

Rum kesiminde "yatırım karşılığı vatandaşlık" skandalı

Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY, son yıllarda farklı ülkelerden suçla bağlantılı binlerce kişiye para karşılığında "altın pasaportlar", diğer ismiyle "yatırım karşılığı vatandaşlık" adı altında vatandaşlık verdi.

2013'te hayata geçirilen Kıbrıs Rum kesimi yatırım karşılığı vatandaşlık programına göre, GKRY vatandaşlığı için 2 milyon avro değerinde gayrimenkul satın almak ya da 2,5 milyon avroluk yatırım yapmak yeterliydi.

Uygulamaya göre, pasaport alacak kişilerin temiz bir sabıka kaydına sahip olmaları gerekmesine rağmen GKRY, bu kriteri çok dikkate almadı.

Rum kesiminin büyük gelir elde ettiği "altın pasaport" uygulaması, AB tarafından da tepki görüyordu.

Bu uygulamadan başta Rusya ve Ukrayna vatandaşları olmak üzere çok sayıda ülkeden suç ve yolsuzlukla bağlantılı kişiler faydalandı.

Kıbrıs Rum kesimi pasaportları, AB üyeliğinden ötürü Avrupa'ya girişi kısıtlanan şahıslar için önemli olurken bu pasaportları taşıyanlar, 27 Avrupa ülkesinde serbestçe seyahat edebiliyor, iş ve bankacılık işlemleri yapabiliyor.

Kıbrıs Rum kesiminin, yatırım karşılığı vatandaşlık programı sayesinde 2013'ten bu yana yaklaşık 7 milyar avro gelir elde ettiği sanılıyor.

Rum kesiminde suça karışmış kişiler de yararlandığı için eleştirilen program, 13 Ekim 2020'de sonlandırılmıştı.

GKRY'de "altın pasaportlar" programıyla ilgili adı skandallara karışan Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris, 15 Ekim 2020'de istifa etmişti.

Dün, Rum kesiminde yatırım karşılığı vatandaşlık programında yaşanan skandalların ardından halkın endişesini gidermek adına yolsuzlukla mücadele kapsamında bir dizi tedbir alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan