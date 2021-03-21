GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü

21.03.2021 22:26 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:32

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sınıra düzensiz göçmen geçişlerini gerekçe gösteren 11 kilometrelik dikenli tel çekmesinin ardından 'As Dame' adlı bir grup sınırdaki tüm telleri keserek, Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı önüne ördü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) sınıra düzensiz göçmen geçişlerini gerekçe gösteren 11 kilometrelik dikenli tel çekmesinin ardından 'As Dame' adlı bir grup sınırdaki tüm telleri keserek, Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı önüne ördü.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) KKTC üzerinden Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgeyi aşarak gelen düzensiz göçmenleri engelleme bahanesiyle kendi sınırlarının 11 kilometrelik bölümüne dikenli tel çekmesine tepki dinmiyor. Rum siyasilerin de tepkisine neden olan olayla ilgili 'As Dame' olarak bilinen bir grup Rum, sınıra örülen telleri tek tek keserek, Kıbrıs Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın kapısına ördü.

'HÜKÜMET ADA'NIN BÖLÜNMESİNİ İSTEYENLERDEN SEMPATİ TOPLUYOR'

Sınıra dikenli tel çekilmesini protesto eden 'As Dame' adlı grup, tellerin kesildiği anları kayda alarak, klip olarak yayınladı. Söz konusu grup, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Kıbrıs'ı ikiye bölen dikenli teller ile mültecileri kamp içerisinde tutan teller aynı siyasetin ürünüdür. Kıbrıs'ta barışçıl bir çözüm bulmak amacıyla 11'inci kez müzakerelere hazırlanırken, 11 kilometre uzunluğunda dikenli telin konulması, Rum hükümetin adanın bölünmesini isteyenlerden sempati toplamaya çalıştığını gösteriyor' ifadelerine yer verildi. 'As Dame' grup yayınladığı videoda, sınırda söktükleri tellerin Rum Yönetimi İçişleri Bakanlığı kapısında ördükleri anları da yayınladı. Rum polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edilirken, polis her yerde sınırdaki telleri söken 'As Dame' adlı grup üyelerini arıyor.

RUM SİYASİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki muhalefet, Rum lider Nikos Anastasiadis'e, 'KKTC ile sınırı tanıyorsunuz' suçlamasını yöneltirken, Rum İçişleri Bakanı, 'Mültecilerin kullandığı yolu kapatıyoruz, BM ve AB'ye bildirdik' ifadeleriyle savunmaya geçmişti. Öte yandan, Kıbrıs'ta Türk askeri ile Rum ordusu arasında BM denetiminde 'Yeşil Hat' adı verilen 180 kilometre uzunluğunda 346 kilometrekarelik ara bölge bulunuyor. Kıbrıs Rum Yönetimi, BM askerlerinin ara bölgede yeterli önlemi almadığı bahanesiyle Mart'ın ilk haftasında kendi sınırlarına 11 kilometrelik dikenli tel çekerek, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü
GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü
GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü
GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Jason Statham Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Caner Erkin Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GKRY'de '11 kilometrelik öfke' dinmiyor: Dikenli teller Rum İçişleri Bakanlığı'nın kapısına örüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 22:32:51. #1.16#
title