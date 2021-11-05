GKN Kargo'dan 50 milyon liralık yeni yatırım

GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, kasım indirimleri ve yeni yıl alışverişi yaklaşırken yatırımlara hız verdiklerini söyledi. Akyürek, "Perakende sektörü hareketlendi, kargolarda aksaklık yaşanmaması adına hem personel sayımızda hem de araç alt yapımızda yatırımlarımızı arttırdık. Son çeyrekte 50 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

Göndericilerin ve alıcıların olumsuz deneyimler yaşamaması için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Akyürek, "Kurulduğumuz günden beri, açtığımız 16 aktarma merkezi ve 85 mobil servis sağlayıcı dağıtım noktası yanısıra filomuza kattığımız 380 araçla, aynı zamanda dijitalizasyona yaptığımız yatırımla bu gibi kargo gönderimlerinin yoğunlaştığı günler için önlemler aldık" diye konuştu.

PERSONEL SAYISIMIZI BİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Akyürek, "Son çeyrekte sektörümüze 50 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz işe alımlarla personel sayımızı yıl sonunda bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Gerek personel istihdamımız gerekse yaptığımız yatırımlarla Kasım-Aralık aylarında perakende sektöründe işlerin aksamaması için yoğun çalışmalara devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'Geldik, sizi evde bulamadık' tarzı söylemleri sektörden kaldırmayı hedeflediklerini aktaran Akyürek, "Özellikle gönderimin böylesi yoğun olduğu kasım indirimi gibi günlerde yaptığımız yatırımların sektörde kalıcı değişimin önünü açacağına inanıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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