Google Gizlilik Odaklı Android Beta Sürümünü Yayınladı!



Gizlilik Odaklı Android Q Beta Sürümü Yayınlandı. Google'ın Android işletim sisteminin en son sürümünü merak edenler için ilk Android Q Beta Sürümü Yayınlandı.

Beta sürümünde karanlık bir tema ve masaüstü modu öne çıkan özelliklerden bazıları. Ayrıca daha önceki beta sürümlerinde olduğu gibi işlevsel güncellemeler daha fazla. En önemli değişiklikler ise "Gizlilik Odaklı" olması. iOS benzeri bir uygulamanın çalıştığı yerdeki konum bilgilerinin toplanması sınırlandırılabilir, yada aynı uygulamaların medya erişimlerini sınırlandırabilirsiniz. Google ayrıca kullanıcının IMEI ve seri numaraları gibi hassas cihaz bilgilerine erişim gücünü de kısıtlayabilir.

Daha dikkat çekici güncellemeler var. Kısayolları Paylaşma, materyali paylaşmak istediğinizde doğrudan başka bir uygulamaya atlamanıza olanak tanır ve uygulamalar belirli bir görevle ilgili ayar panellerini çağırabilir – örneğin akıllı ev cihazını kontrol etmeniz gerektiğinde WiFi özelliğini açabilirsiniz. Google'ın aylar önce söylediği gibi, katlanabilir telefonlar için daha güçlü bir destek göreceksiniz .

Tüm bunların yanında Android Q, yeni bir AV1 video formatını destekliyor. ve yeni başlayanlar için MIDI müzik aygıtlarıyla düşük gecikmeli iletişimi destekliyor. Google ayrıca daha az bellek tüketirken uygulamaların daha hızlı başlatılmasını ve yüz tanıma gibi yeni biyometrik güvenlik yöntemlerini daha iyi desteklenmesi amacıyla yeni bir çalışmada vaat ediyor.

Android Q Beta Sürümünü denemek isteyenler, Google beta programına kayıt olabilirsiniz, ancak ilk sürümler Pixel cihazlarını desteklemekte.

Android Developers

Gizlilik Odaklı Android Q Beta Sürümü Yayınlandı

Kaynak: Teknotalk.com