Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları
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Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları

Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları
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Bundan böyle malatya. gov. tr internet sitesi olarak adlandırılacak olup Valilik internet sitesindeki tüm dokümanlar malatya. gov. tr mülkiyetindedir.

Bundan böyle malatya. gov. tr internet sitesi olarak adlandırılacak olup Valilik internet sitesindeki tüm dokümanlar malatya. gov. tr mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. İndirme işlemi sonucunda indirdiğiniz materyal üzerinde hiçbir hak, mülkiyet veya yararlanma hakkı edinmiş olmazsınız. İnternet sitemize erişim ve bu siteyi kullanım hakkınız Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olmakla birlikte kaynak kanun ve yönetmeliklere tabidir. İnternet sitemizin kullanılmasıyla ilgili tüm bu belirtilen kanun ve yönetmeliklere uyacağınızı kabul etmektesiniz. malatya. gov. tr internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, malatya. gov. tr internet sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. malatya. gov. tr internet sitesinde yer alan her türlü bilgi sadece bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde internet sitesinde yer alan bilgilerin eksik veya hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, malatya. gov. tr den temin etmekle yükümlü olduğunu ve internet sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle malatya. gov. tr 'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder. malatya. gov. tr, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar. malatya. gov. tr internet sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. Kişisel Verilerin Güvenliği Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bilgileri toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak kullandığınız internet tarayıcının türü, işletim sisteminiz, sitemize linkle ya da ilanla ulaştığınız sitenin domain ismi verilebilir. malatya. gov. tr internet sitesi üzerinde yer alan Bakanlığımız e-uygulamalarına kişinin kendi istemiyle kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgilerini girmesi ve bu bilgilerini uygulamadaki başvur ya da kaydet tuşu ile kaydetmesi, bu hususta açıkça muvafakat vermesi demek olduğundan kişinin belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

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Kaynak: Habermetre

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