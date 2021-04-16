GİZLİCE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLEN KIZA ŞANTAJ YAPARAK BİRLİKTE OLAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI
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GİZLİCE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLEN KIZA ŞANTAJ YAPARAK BİRLİKTE OLAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da C.A. (17) adlı kıza, uygunsuz haldeyken çekilen görüntüleriyle şantaj yaparak, 2 yıldır rızası dışında birlikte oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da C.A. (17) adlı kıza, uygunsuz haldeyken çekilen görüntüleriyle şantaj yaparak, 2 yıldır rızası dışında birlikte oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. C.A., mahkeme tarafından koruma altına alındı.

Tekirdağ'da iddiaya göre, iki yıl önce 15 yaşında olan C.A., adlı kız çocuğunu il dışına götüren O.M., kızın rızası dışında birlikte oldu. Bu sırada gizlice cep telefonu ile görüntü çeken O.M., bu görüntüleri diğer arkadaşlarıyla paylaştı. Görüntüleri elde edenler kıza şantaj yaparak birlikte olmaya zorlayınca, C.A., durumu annesine anlattı. Annesinin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdüğü C.A., verdiği ifadesinde O.M.?nin kendisini götürdüğü ağaçlık alanda rızası dışında birlikte olduğunu ve kendisinin uygunsuz görüntülerini çekerek, başka kişilere gönderdiğini, bu kişilerinde kendisine görüntüleri yaymakla şantaj yaparak birlikte olmaya zorladığını anlatarak, şikayetçi oldu.

POLİS EŞ ZAMANLI OPERASYONLA 9 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Kızın ifadelerinin ardından Çocuk ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek, O.M.(24), T.T.(20), M.L.(29), M.G.(35), B.E.(24), E.G.(23), A.Ö.(17), R.C.B.(19) ve A.D.?yi (17) gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mağdur C.A., Tekirdağ Adliye Sarayı, Adli Görüşme Odası'nda pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, polisteki ifadelerini tekrarlayarak, şüphelilerden şikayetçi oldu. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., ve A.Ö., sevk edildikleri Tekirdağ 2'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, R.C.B, yurtdışı yasağı, A.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mağdur C.A. ise mahkeme kararıyla koruma altına alındı.

GİZLİCE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLEN KIZA ŞANTAJ YAPARAK BİRLİKTE OLAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI
GİZLİCE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLEN KIZA ŞANTAJ YAPARAK BİRLİKTE OLAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI
GİZLİCE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLEN KIZA ŞANTAJ YAPARAK BİRLİKTE OLAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI
GİZLİCE GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLEN KIZA ŞANTAJ YAPARAK BİRLİKTE OLAN 7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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