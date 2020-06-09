Gizlice çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, yolda yürüyen kadınların gizlice çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.M. işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.M'nin cep telefonu ve bilgisayarına ise incelenmek üzere el konuldu.

Polis ekiplerince ilçedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı, soruşturmanın devam edeceği öğrenildi.

İlçede yaya kadınların gizlice çekilen fotoğraflarının paylaşıldığı bir sosyal medya hesabının Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları çalışmayla şüpheliyi dün gözaltına almıştı.

Kaynak: AA