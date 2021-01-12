Gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynarken yakalandılar
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Gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynarken yakalandılar

12.01.2021 15:34 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:39
Gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynarken yakalandılar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde erkekler tuvaletindeki gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL ceza yazıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde erkekler tuvaletindeki gizli kapıdan girilen lokalde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye toplam 44 bin 100 TL ceza yazıldı. Lokal mühürlendi.

Çorlu polisi, sokağa çıkma kısıtlamasında ilçede bulunan dernek binalarını kontrol etti. Kontrol sırasında bir lokale, bitişiğindeki erkekler tuvaletine yapılan gizli kapıdan girildiği belirlendi.

Lokale duzenlenen operasyonda 14 kişi, kumar oynarken yakalandı. Çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilen lokalde, kumar oynayan 14 kişiye 44 bin 199 TL ceza uygulandı. Lokal mühürlenerek, kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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