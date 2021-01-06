Gizli kalmış Balkan ilahileri "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülünü getirdi
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Gizli kalmış Balkan ilahileri "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülünü getirdi

06.01.2021 10:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:23

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Yahya, Doç. Dr.

Trakya Üniversitesi (TÜ) İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abbas Yahya, Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli ve kültür araştırmacısı yazar Mikail Türker Bal ile kaleme aldığı "Evlad-ı Fatihan'dan Kadim Sesler Balkan İlahileri 2" kitabıyla Türkiye Yazarlar Birliğince verilen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödülüne değer görüldü.

Doç. Dr. Yahya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ödüle layık görülmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Balkan ilahilerinin Türk-İslam anlayışının kültür hazineleri olduğunu, gizli kalmış ilahileri kayda alıp notaya dökmenin önemli bir görev olduğunu belirten Yahya, "Bu kitapta Bosna Hersek'ten başlamak üzere Sancak, Karadağ, Kosova bölgesi Arnavutluk ve Makedonya'dan derlediğimiz ilahiler yer alıyor. Bu ilahileri o bölgede ilahi okuyan ve musikiyle ilgilenen kişilerle yaptığımız çalışmalarla derledik ve kayda aldık. Kayda aldıktan sonra hepsini notaya döktük. Yaklaşık 800 eser topladık, bunlardan 130 ilahiyi notaya aldık." diye konuştu.

Yahya, kitapta Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça ilahilerin yer aldığını belirterek, "Biz yaptığımız bu çalışmaları tarihi bir görev olarak görüyoruz. Ubeydullah Sezikli'yle birlikte yaptığımız bu çalışmalarla ilahileri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Osmanlı'nın son döneminde yaşamış hocalardan eğitim almış önemli hocalarla yaptığımız çalışmalar var. 2011 yılından beri bu çalışmaları yapıyoruz. Bu önemli hocalarla görüşüp, eserleri kayıt altına aldık. Bu kültür hazinelerini ilelebet ortaya koymuş olduk. Bu çalışmaların gerçekleşmesinde bize destek olan Kültür ve Turizm Bakanlığına çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleri olmadan bazı şeyleri başaramazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Gizli kalmış Balkan ilahileri 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödülünü getirdi
Gizli kalmış Balkan ilahileri 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödülünü getirdi
Gizli kalmış Balkan ilahileri 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödülünü getirdi
Gizli kalmış Balkan ilahileri 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları' ödülünü getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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