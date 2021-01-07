Gizli kahvehanelerde yakalanan 34 kişiye 107 bin TL ceza

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince gizlice işletilen 3 kahvehaneye yapılan baskında 34 kişi yakalandı. 2 kişinin çeşitli suçlardan aranması olduğu ortaya çıkan şüphelilere pandemi kurallarını ihlal ettikleri için 107 bin TL idari para cezası yazıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapalı olmasından dolayı bazı kişilerin gizli kahvehane açtıkları ihbarını aldı. Yapılan çalışmada ve takip sonunda gizli yerlerden 2'sinin polis baskınına karşı güvenlik kamerası ile kontrol edildiği, özellikle gece saatlerinde açık olduğunu belirlediği 3 kahvehaneye baskın yapıldı. Baskında 34 kişi yakalanırken, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi. Gizli kahvehanelerde yakalanan 34 kişiye pandemi kurallarını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150'şer liradan toplam 107 bin TL idari para cezası yazıldı. Oyun oynanan gizli kahvehaneler ise mühürlendi.Ayrıca şüphelilerden 2'sinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ