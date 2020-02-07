‘Gizli hazine’ ortak akılla gün yüzüne çıkıyor

07.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:14

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Meydan Projesi, bölge esnafından akademisyenlere, ilgili kamu kurumlarından akademik ve meslek odalarının temsilcilerine kadar tüm tarafların katıldığı bir çalıştayda masaya yatırıldı.