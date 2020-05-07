Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL'lik borcu kapattı
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Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL'lik borcu kapattı

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL'lik borcu kapattı
07.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:18

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL'lik borcu kapattı Elazığ'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, girdiği mahalle bakkalının veresiye defterindeki hem borçları kapattı, hemde ihtiyaç sahipleri için hediye çeki bıraktı.

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL'lik borcu kapattı

ELAZIĞ - Elazığ'da isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, girdiği mahalle bakkalının veresiye defterindeki hem borçları kapattı, hemde ihtiyaç sahipleri için hediye çeki bıraktı.

Hem deprem hem de korona virüsle mücadele edilen Elazığ'da gizli bir hayırsever merkeze bağlı Ulukent Mahallesi'nde giderek Muhammed Karadağ'ın işlettiği bakkala girdi.İsmini gizli tutan hayırsever, Karadağ'dan borç defterini isteyerek, ihtiyaç sahibi olanların borçlarını ödedi hemde onlar için hediye çeki bıraktı. Toplam da 10 bin TL ödeyen hayırsever ardından bakkaldan ayrıldı.

1992 yılından itibaren bakkal işlettiklerini belirten Muhammed Karadağ, "Dükkanda oturuyordum. Bir araç geldi. İçerisinde bir kişi indi geldi. Mahallede ödeme gücü olmayıp borcu olanları sordu. Benden bir liste istedi. İhtiyaç sahibi olanları çıkardım isimlerini. Sonra ihtiyaç sahiplerini ne iş yaptıklarını sordu, tüm borçlarını kapattı. Hem borcunu sildiklerine hemde durumu iyi olmayan kişilere hediye çeki verdi. Onları dağıttık. Çeklerle beraber 10 binden fazla bir yardımda bulundu. Borcu ödenin kişiler çok memnun kalıp bol bol dua etti" dedi.

Gizli hayırsever bakkala girdi, 10 bin TL'lik borcu kapattı

Kaynak: İHA

Manşet

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