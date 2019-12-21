Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı
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Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandı.

21.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:58
Gizli buzlanma kazaya sebep oldu: 6 yaralı

'in İlçesinde gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin yaralandı.


Kaza, Nurdağı-Gaziantep karayolunun 20. Kilometresi Akyokuş Mevki'inde M.Y. yönetimindeki 27 TN 985 plakalı minibüs gizli buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçta bulunan M.Y., B.E., Y.G., M.B. hafif yaralanırken H.A. ve S.T. başından aldığı darbe sonucu ağır yaralandı. Durumu ağır olan H.A. ve S.T. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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