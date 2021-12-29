Gizli buzlanma kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Gizli buzlanma kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te dün gece gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te dün gece gizli buzlanmadan dolayı kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Ertuğrul Gazi Bulvarından TOKİ istikametine seyir halindeki 06 BRR 850 plakalı otomobilin sürücüsü Melih Ö., Akasyaaltı mevkiine gediği esnada yoldaki gizli buzlanmadan dolayı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada araç içinde yolcu olarak bulunan Necati Y. (21) yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan bu mevkide gizli buzlanmadan 2 günde 3 farklı kaza yaşanırken, vatandaşlar yetkilileri göreve davet ettiler. - BİLECİK

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı

Gizli buzlanma kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı

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