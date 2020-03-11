Gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı
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Polis, Adana, 3. Sayfa

Gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı

Gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı Gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirildi Sahte doktor ve eczası...

11.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:18
Gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı

Gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı

Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı

Gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirildi

Sahte doktor ve eczası olduğu değerlendirilen 3'ü kadın 7 zanlı gözaltına alındı

ADANA - Adana'da gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından bu kez de kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı. Sahte doktor ve eczacı olduğu öne sürülen 3'ü kadın 7 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaklaşık bir ay önce Mirzaçelebi Mahallesinde gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkarmış zanlıları gözaltına alarak kaçak hastaneyi kapatmış içindeki malzemelere de el koymuştu. Polis bu mahalleye çok yakın olan Sucuzade Mahallesinde de bu kez kaçak tıp merkezi kurulduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine kaçak tıp merkezi olduğu söylenen adresi takibe başladı. Yapılan takipte kaçak tıp merkezini yabancı uyruklu şahısların açtığı ve hastaların da çoğunlukta onlardan olduğunu tespit etti.

Polis bir süre sonra daha takip yaptıktan sonra kaçak tıp merkezine baskın yaptı. Polis yaptığı baskında sahte doktor ve eczacı olduğu önü sürülen 3'ü kadın 7 zanlıyı gözaltına aldı. Polis kaçak tıp merkezinde yaptığı çalışmada gebelik muayenesinde kullanılan masalar, ultrason cihazı, diş üniteleri, 2 bin hap ele geçirdi. Kaçak tıp merkezini kapatıldı. Zanlılar sorgularında suçlamaları kabul etmezken ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaçak tıp merkezinin bulunduğu sokakta ikamet eden vatandaşlar ise evin zemin katında tıp merkezi olduğunu yabancı uyruklu şahısların geldiğini her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını söylediler.

Gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı

Kaynak: İHA

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Gizli bölmeli kaçak hastanenin ardından kaçak tıp merkezi ortaya çıkartıldı

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