Gizli alkol tüketimine 31 bin TL'ye kadar ceza
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Gizli alkol tüketimine 31 bin TL'ye kadar ceza

29.12.2020 13:10 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:15
Gizli alkol tüketimine 31 bin TL'ye kadar ceza

Sivas'ta Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde alkol tüketen 13 şahıs 31 bin TL'ye kadar ceza kesilmek üzere tutanak düzenlendi.

Sivas'ta Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak bir iş yerinde alkol tüketen 13 şahıs 31 bin TL'ye kadar ceza kesilmek üzere tutanak düzenlendi.

İl Emniyet müdürlüğü Asayiş şube müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde alkol tüketildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 13 şahıs bir iş yerinde alkol tüketirken yakalandı. Covid-19 kurallarını hiçe sayan 13 şahıs hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesine istinaden, işletme sahibineyse 4733 sayılı kanun kapsamında Mülki amirce ceza uygulanmak üzere gerekli tutanak tanzim edildi. - SİVAS

Gizli alkol tüketimine 31 bin TL'ye kadar ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:20:26. #1.15#
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