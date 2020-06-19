Gizlenen uyuşturucuyu Larissa buldu
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Gizlenen uyuşturucuyu Larissa buldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satışı yaparak gençleri zehirleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Larissa buldu.

Gizlenen uyuşturucuyu Larissa buldu
19.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:31

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu satışı yaparak gençleri zehirleyen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, gizlenen uyuşturucuyu narkotik köpeği Larissa buldu.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, halk arasında "Kore Mahallesi" olarak da anılan Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere operasyon düzenledi. 3 şahsın ikamet ve müştemilatlarında narkotik köpeği Larissa ile birlikte yapılan aramalarda 192 fişek bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi, fişeklenmemiş halde 800 gram uyuşturucu sentetik kannabinoid maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL para ele geçirildi. Polis ekipleri, M.V., N.V. ve F.Ş. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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