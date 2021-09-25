'Gizemli yol'u bisikletleriyle denediler

ERZURUM'da, Palandöken Dağları'ndaki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan, 'dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer' arasına giren 200 metrelik 'gizemli yol'da kontağı kapatılan otomobiller, yokuş yukarı çıkıyor. Erzurumlu 3 arkadaş ise daha önce araçları ile deneme yaptıkları 'gizemli yol'a bu kez bisikletleriyle girdi. Mustafa Tekin, "Yokuş yukarı pedal çevirmeden gittik. Yokuş aşağı inerken pedal çevirmek zorunda kaldık" dedi.

Palandöken ilçesindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne gidilirken, kara yolunun sol tarafında bulunan ve 'gizemli' olarak ünlenen yol, ilgi görüyor. Deneme yapmak için her gün onlarca kişinin araçları ile akın ettiği yolda, kontağı kapatılan otomobiller, 200 metrelik yolu yokuş yukarı çıkıyor. Özellikle yaz aylarında ilgi odağı olan 'gizemli yol' ile ilgili anlatılanlara tanıklık etmek isteyenler, zaman zaman bölgede yer bulmakta güçlük çekiyor. Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği alanda çevre düzenlemesi yapan Büyükşehir Belediyesi, 'gizemli yol' başlangıcına astığı tabelada '1- Aracı durdurunuz, 2- Vitesi boşa alınız, 3- Frenden ayağınızı çekiniz, 4- Denemeye başlayabilirsiniz' yazısı bulunuyor.

'Dünyada yer çekiminin olmadığı iddia edilen 8 şaşırtıcı yer'den biri olarak gösterilen 'gizemli yol' için ABD'deki Nevada Üniversitesi'nin Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Sahası öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Çengel, 2008 yılında, su terazisi ile yaptığı deneyden sonra "Manyetik bir alan ya da keramet söz konusu değil. Bu tamamen göz yanılması. Yokuş yukarı gibi gözüküyor ama rampa aşağı bir yol" demişti.