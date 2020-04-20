Gizemli yardımsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi
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Türkiye, Hatay

Gizemli yardımsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi

Gizemli yardımsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi Hatay'da ortaya çıkan gizemli hayırsever kadın, vatandaşların 2 bin liralık bakkal borcunu ödeyip hem bakkalı hem borçluları sevindirdi Bakkal Durah Pehlivan: "Allah böyle yardımseverleri eksik etmesin" Türkiye genelinde bazı illerde...

20.04.2020 19:45 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:46
Gizemli yardımsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi

Gizemli yardımsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi

Hatay'da ortaya çıkan gizemli hayırsever kadın, vatandaşların 2 bin liralık bakkal borcunu ödeyip hem bakkalı hem borçluları sevindirdi

Bakkal Durah Pehlivan:

"Allah böyle yardımseverleri eksik etmesin"

HATAY - Türkiye genelinde bazı illerde yardıma muhtaç insanlara gizlice yardım eden, özellikle bakkal borçlarını kapatan yardımsever, bir kez daha Hatay'da ortaya çıktı. Gizemli yardımsever, Antakya'da bir bakkaldan veresiye defterlerini alarak borçları ödedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir yardımsever, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bakkal dükkanına gelerek veresiye defterini almak istedi. İş yeri sahibi önce şaşırırken, daha sonra hesap yaparak yardımsevere 2 bin lira borç olduğunu söyledi. Yardımsever, 20 vatandaşın borcunu ödeyerek veresiye defterini alıp gitti.

30 yıldır bakkal dükkanı işleten Duran Pehlivan, yardımseverin gelip veresiye defterini almak istediğini söylediğini belirterek, "Sabah saatlerinde iş yerinde otururken tanımadığım bir kadın geldi. İçeri geçip selam verdikten sonra mahallenin borç defterini çıkarmamı isteyerek hesabı ödeyeceğini söyledi. Defteri çıkarttım, hesap ettim, yaklaşık 20 kişinin borcu vardı ve bu borçluların borcunu ödeyerek hesabını kapattı. Veresiye defterini alıp poşetin içerisine koydu, çekti gitti. Allah böyle yardımseverleri eksik etmesin. Borcunun ödendiğini öğrenen müşterilerimizin hepsi teşekkür etti. Memnun oldular ve hepsi Allah razı olsun dedi. Rabbim emsallerini çoğaltsın ülkemizde" dedi.

Gizemli yardımsever vatandaşların bakkal borcunu ödedi

Kaynak: İHA

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