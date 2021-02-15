"Gizemli trüf mantarı" topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Gizemli trüf mantarı" topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor

15.02.2021 11:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:55

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştiriliyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında trüf mantarı türlerinin bulunduğu alanların tespiti için eğitimli köpeklerle arazi taraması gerçekleştiriliyor.

Dünya mutfaklarındaki özel menülerde yer alan trüf mantarı, bu anlamda köklü bir geçmişe sahip. Trüf mantarı, toprak altında yetişen yer altı mantarının meyvesine verilen isim olarak biliniyor.

Genellikle dağlık alanlarda, çam ve meşe ağaçlarının dibinde, toprak altında bulunan ve yüksek getirisi olan trüf mantarının üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Muğla'da aşılı meşe fidanları üretilerek trüf bahçeleri tesis edildi.

"Siyah elmas" olarak da adlandırılan mantar, toprağın 5 ila 20 santimetre altında ağaç köklerinde yetişiyor.

Mantar türlerinin bulunduğu alanların tespitinde ise özel eğitimli köpeklerden faydalanılıyor.

Yatağan ilçesinde kurulan uygulama bahçesinde üretimine başlanan, toprağın altında yetişmesi nedeniyle sadece özel eğitimli köpeklerce bulunabildiği için "gizemli mantar" diye anılan trüf mantarının ilk hasadı önümüzdeki yıl yapılacak.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Yatağan ilçesinde 10 dekarlık alanda 3 üreticiyle proje yürüttüklerini söyledi.

Trüf üretimi yapılan arazilerin çoğunun kıraç arazilerden oluştuğunu aktaran Saylak, şunları kaydetti:

"Amacımız üreticilere katma değeri yüksek ürünler kazandırmak. Bir dekar alanda 10 ila 15 kilogram arasında kış trüfü alabiliyoruz. Bu çok önemli bir gelir demek. Yaz trüfü de ülkenin her noktasında yapılabilecek bir tür. Onun fiyatları daha düşük ama ambalajlayarak, dondurarak, turşu ve salamura şeklinde paketleyebiliyoruz. Dolayısıyla daha fazla biriktirebilir, saklayabilir ve satabiliriz. Köpeklerle yaptığımız kontrollerde gayet olumlu ve güzel görüntülerle karşılaştık. Üreticilerimize yeni bir gelir kaynağı oluşturmuş oluruz."

"Bu köpekler bizim olmazsa olmazımız"

Saylak, trüf mantarının bulunmasının oldukça zor olduğunu, bu nedenle özel eğitimli köpeklerle arandığını dile getirdi.

Özel yetiştirilen köpeklerin trüf mantarını koklayarak bulduğunu anlatan Saylak, şöyle konuştu:

"Eğitimli köpekler, trüf mantarının kokusunu aldığı yere gidip toprağı patisiyle kazmaya başlıyor. Ardından köpeğin işaret ettiği yerden mantar çıkartılıyor. Bizde eğitimli iki köpek var. Bu köpekler, doğduktan sonra önce trüf kokulu yiyecekler veriliyor, trüf kokusunu öğreniyor. Arama aşamasına geldiğinde ise oturma, kalkma, bulma ve bulduktan sonra trüfü yememeyi öğreniyorlar. Bu köpekler bizim olmazsa olmazımız."

Trüf tarımı bahçelerini çoğaltmak için çalışma yürütülüyor

Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Başkanı Niyazi Uluçoban, Türkiye topraklarının yaklaşık yüzde 70'inin kireçli topraklardan oluştuğunu, Muğla'nın trüf mantarı yetiştirmeye uygun olduğunu kaydetti.

Trüf Mantarı Tanıtım ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emir Demirsoy da Muğla'da 150 dekar alanda trüf mantarı üreteceklerini dile getirdi.

Trüf tarımının özellikle İspanya'da 10 binlerce ailenin geçim kaynağı olduğunu anlatan Demirsoy, şöyle konuştu:

"Trüf tarımı bahçelerini çoğaltmak ve ağaçları geliştirmek için kendi arazimizde, yaklaşık 150 dekar alanda 10 bin ağaca yakın bir yatırım gerçekleştirdik. Ağaç başına 6-7 yıl içinde yaklaşık 200-250 gram trüf almayı amaçlıyoruz. Bu şekilde ağaca yaptığımız yatırımı bir veya ikinci hasat sonrası geri almayı, bu trüfleri yurt dışına ihraç etmeyi planlıyoruz."

Yatağan'da 3 dekarlık arazisinde trüf mantarı üretimine başlayan 47 yaşındaki Yücel Arık ise önceki yıllarda arazisine 72 fidan dikerek sulamasını, bakımlarını, gübrelemesini ve çapalamasını yaptığını, ilk hasadı da önümüzdeki yıl yapacağını ifade etti.

'Gizemli trüf mantarı' topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor
'Gizemli trüf mantarı' topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor
'Gizemli trüf mantarı' topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor
'Gizemli trüf mantarı' topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Demet Akalın Meghan Markle
Spor Ali Koç Deniz Türüç Abdullah Avcı Osman Özköylü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Gizemli trüf mantarı" topraktan eğitimli köpeklerle çıkarılıyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 13:06:34. #1.16#
title