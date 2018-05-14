Gizemli Ölüm İsviçre'yi Karıştırdı! Uçağı Birbirine Katan Türk'ün Cesedi Otel Odasında Bulundu

İsviçre'in Glarus kantonunda bir Türk'ün ölü bulunması polis tarafından araştırılıyor. Bir kadınla tartışmasının ardından ölü bulunan Türk yolcu, bir gün önce uçakta olay çıkarmış ve yolcular tarafından etkisi hale getirilmişti.

ODADAN ÇIĞLIKLAR DUYULDU

Bir Türk'ün 'ilişki cinayetinde' ölü bulunduğu olay Näfels'deki spor merkezi Linth-Arena isimli otelde gerçekleşti.

İlk bulgulara göre, polis teşkilatının Cumartesi günü açıkladığı gibi, spor merkezinin otel odasında Türk ve İsviçre vatandaşı E.D isimli kadın arasında bir anlaşmazlık yaşandı. Diğer otel konukları, odadan çığlıklar ve gürültü duyduklarını, kurtarma için acele ettiklerini, silahsız saldırganı ve ağır yaralı kadını ayırdıklarını belirttiler.

KADINA KARŞI ŞİDDET UYGULADI

Bir polis sözcüsüne göre kadının, İsviçre'de vatandaşlık almış bir Türk olduğu belirtildi. Polis sözcüsü, olay yerinde daha sonra ölen adamın ağır yaralı olarak Zürih Hastanesi'ne kaldırılan kadına karşı şiddet kullandığını tahmin ediyor.

OTEL ODASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Gözü ve yüzünde ağır yaralar morluklar bulunduğu belirtilen kadınının helikopterle Zürih Hastanesi'ne kaldırıldığı açıklandı. Tedavisi devam ettiği için polis kadını sorgulayamadı. Erkeğin ise, otel odasında olay sonrası bilincini kaybettiği ve yapılan müdahaleyle yeniden canlandırıldığı ancak ambulans ekibi gelene kadar yaşamını yitirdiği açıklandı.

OLAYDAN BİR GÜN ÖNCE UÇAĞI BİRBİRİNE KATMIŞTI

Zürih'teki Türk vatandaşı ölümünden bir gün önce yolcu uçağında bir olaya karıştı.

Türk yolcunun yanındaki başka bir yolcuya zorla yoğurt yedirmeye kalktığı daha sonra ise 20 dakika boyunca uçağın kabininde bağırarak tekbir getirdiği iddia edildi. Diğer yolcuların müdahalesiyle etkisizleştirilen yolcu uçak inince gözaltına alındı. Yolcunun akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.