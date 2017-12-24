Gizemli Nesneler Hareket Ederken Kameralara Yakalandı. Geçmişten beri birçok kişi paranormal olaylar yaşadıklarını ve sabit objelerin bir anda hareket ettiklerini iddia etmişlerdir. Hatta kimi zaman bunları kamerayla kayıt altına alıp çevrelerindeki kişilerle paylaşmışlardır. Anlatılanlar ve kameralara kaydedilenler ne kadar doğru bilmiyoruz ancak bu videoda da hareket ederken kameralara yakalanmış 6 gizemli nesnenin videolarını izleyeceksiniz.