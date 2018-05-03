Gece Mezarlığa Gelip Ağlayan Kız, Dün Gece Gelmedi! Sır Perdesi Polisin Yerleştirdiği Kamerayla Çözülecek
Çorum'da 4 gece üst üste mezarlığa gelerek ağlayan kız, 5. gün mezarlığa gelmedi. Polis, gizemli kızı yakalamak için mezarlığa kamera yerleştirdi.
Çorum'da genç bir kız 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı görevliler tarafından fark edildi. Görevliler, kendilerini fark ettikten sonra kaçan kıza not bırakıp yardımcı olmak istemişti. Esrarengiz olayla ilgili sır perdesini aralamak isteyen polisler, son gün kız gelmeyince mezarlığa gece görüşlü kamera yerleştirdi.
4 GECE ÜST ÜSTE GELİP MEZARLIKTA AĞLIYORDU
Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı.
MEZARLIĞA EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİP HER YERE POLİS YERLEŞTİRDİLER
Akşam saatlerinden itibaren Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ile mezarlık içerisine ekipler yerleştirildi.
Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis ekipleri mezarlığın her tarafını didik didik aradı.
MERAKLI VATANDAŞLAR ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ
Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda çalışmalar başladığı andan itibaren Ulu Mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş ve etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışırken bazıları da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretti.
ARKA TARAFTAN GİRİP İZLEMEYE ÇALIŞANLAR PANİK YARATTI
Polis ekipleri mezarlıkta araştırma yaparken bir grubun Ulu Mezarlığın arka tarafından bulunan duvara merdiven dayayarak içeriye atlamaya çalışması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Gruba müdahale eden polis ekipleri bölgeye toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.
GÖREVLİLER YİNE NOT VE KAĞIT KALEM BIRAKTILAR
Esrarengiz olayın ardından mezarlıktaki görevliler, kızın görüldüğü iddia edilen mezarın üzerine not bıraktı. "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" ifadelerinin bulunduğu notun yanına ayrıca not kağıtları ve bir kalem bırakıldı.
GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA BIRAKILDI
Ancak dün gece yine görülen kız nota karşılık vermedi. Bugün genç kızın ağladığı belirtilen mezarın yakınına bölgeyi tamamen görüntüleyen gece görüşlü bir adet güvenlik kamerası takıldı.
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corumun delisi hortladiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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başka ne yapacaktı mezarlıkta, gülecek miydi.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yurekli Kiz , mazarlikta gidip gece aglamak kolay deyil yapana da askolsun derim . bravoCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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birinin mezarlıkda ağlaması ne kadar da tuhaf değil mi. insan insana böyle değer verir mi. kamera çok iyi fikir olmuş nesli tükenen insanoğlu ile ilgili bir belgesel bile yapabilirsinizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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24 SAAT İÇİNDE O KAMERA ÇALINMAZSA BENDE HASAN DEĞİLİM :-DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır