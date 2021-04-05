Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
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Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı

İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN - Haberler | Güncel

Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Kişi başı 100 TL para dağıtan hayırseveri tarif eden işçiler "34 plakalı bir araçla geldi, 60'lı yaşlardaydı" dedi Türkiye'nin birçok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu...

Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı

Kişi başı 100 TL para dağıtan hayırseveri tarif eden işçiler "34 plakalı bir araçla geldi, 60'lı yaşlardaydı" dedi

OSMANİYE - Türkiye'nin birçok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borcunu ödeyen gizemli hayırsever, bu kez Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı içerisinde turp yıkayıp paketleme yapan işçilere yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıttı.

Türkiye'nin turp ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı üzerinde kurulu turp yıkama ve paketleme havuzlarını gezen gizemli hayırsever çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilere, yanında getirdiği bir poşet dolusu parayı dağıtarak gitti. Her işçiye 100'er TL para veren kimliği belirsiz kişi, daha önce Türkiye'nin bir çok yerinde mahalle bakkallarına giderek vatandaşın borçlarını kapatan kişi olduğu düşünülüyor. Yapılan bu yardım karşısında çok mutlu oldukları belirten bir turp işçisi, "Hayır sever kişi daha önce yine gelmişti. Bugün yine geldi herkese 100'er TL para dağıttı sadece bizim burada 80 işçi var. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun" dedi.

Bir başka turp işçisi de gizemli hayırseveri tarif ederken, "34 plakalı bir araçla geldi, 60'lı yaşlardaydı. Parayı dağıttı ve gitti" şeklinde konuştu.

Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

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