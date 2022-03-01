Gizemli hayırsever mahallelinin yüzünü güldürdü

KOZAN, ADANA (İHA) - Adana'nın Kozan ilçesinde bir hayırsever, bir bakkalın veresiye defterini kapatarak borcu olan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Mahmutlu Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten Soner Özev, İsviçre'den memleketine tatil için gelen bir hayırseverin anlamlı davranışı ile karşılaştı. İsmi gizli tutulan hayırsever, bakkal dükkanında veresiye defterindeki vatandaşların yaklaşık 10 bin TL olan borcunu kapattı.

Bakkala olan borcu kapanan bir kadın, borcunun kapanmasına inanamadığını ifade ederek, "Utancımdan bakkala bile gelemiyordum. Çok sevindim. Bir oğlum asker bir oğlum da okuyor. Allah'ım birine bin katsın inşallah. Bu zamanda böyle insanlar az bulunur biz hep filmlerde görüyorduk. Çok sevimdim. Allah razı oldun" dedi.

Bakkal Soner Özev ise, "Yurt dışında yaşayan Kozanlı bir abimiz vardı. Kendisi yanıma gelmişti ve o arada bir vatandaşımız veresiye alışveriş yaptı. Ondan sonra defterdeki borçları toplamamı istedi. 10 bin TL'ye yakın bir tutar çıktı. 'Kapatalım' dedi. Daha önce böyle bir olay yaşamadık. Daha önce duyuyorduk ama yaşamamıştık. 3-5 aydır hiç ödeme yapamayan mahalle sakinimiz vardı. Gelenlere söylüyorum çok seviniyorlar. Bize de kötü günde can suyu oldu. Bence herkesin empati yapması, iyiliklerin artması lazım. 15-20 ailenin birikmiş borcu silinmiş oldu ve gerçekten kıt kanaat geçinen insanlardı" dedi.

Emin Poyraz ise bu örnek davranışa şahit olduğunu ifade ederek, "Kozan'da ihtiyaç sahibi birçok insan var. Gerçekten daha önce Kozan'da duymamıştım. Çok sevindim. İyi insanlara daha çok ihtiyaç var" diye konuştu. - ADANA