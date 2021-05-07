Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'da ismini vermek istemeyen gizemli bir hayırsever bakkala giderek, veresiye defterindeki vatandaşların yüklü miktardaki borçlarını ödedi.

Amasya'da ismini vermek istemeyen gizemli bir hayırsever bakkala giderek, veresiye defterindeki vatandaşların yüklü miktardaki borçlarını ödedi.

Gizemli hayırseverler, bu kez Amasya'da ortaya çıktı. Hayırsever, Taşova ilçesine bağlı Elmakırı köyünde Necmi Çalışkan'a ait bakkala gelerek köylünün tüm veresiye borcunu ödemek istediğini söyledi. Defterde bulunan 2 bin 500 liralık borcun tamamının ödemesini yaptı.

Bakkal Necmi Çalışkan, hayırseverin örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi. Çalışkan, "Muhtar geldi söyledi. 'Köylünün borçlarını bir hayırsever ödeyecek' diye. Bakkala ait olan hesapları o vatandaş ödedi. Allah razı olsun. Yardımcı oldu vatandaşa. Bir iki sene geçince ödeme durumu olmayanlara biz de bir kalem çekiyoruz. Bu sene de bir hayırsever kapattı bakkalın hesaplarını" dedi. - AMASYA

Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi
Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı
Spor Mesut Özil Cyle Larin Bülent Uygun Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gizemli hayırsever bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 15:05:01. #1.16#

title