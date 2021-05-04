Gizemli hayırsever 6 bakkalın veresiye defterini kapattı
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Gizemli hayırsever 6 bakkalın veresiye defterini kapattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük'te, gizemli bir hayırsever, düşük gelirli ailelerin yaşadığı 2 mahalledeki 6 bakkala girip veresiye defterindeki tüm borçları ödedi.

Karabük'te, gizemli bir hayırsever, düşük gelirli ailelerin yaşadığı 2 mahalledeki 6 bakkala girip veresiye defterindeki tüm borçları ödedi. Bakkalların önüne "Kimsenin veresiye borcu kalmamıştır" yazısı asılarak vatandaşlara duyuru yapıldı.

Kentte daha çok dar gelirli ailelerin yaşadığı Namık Kemal ve Atatürk Mahallelerinde ki 6 bakkala giren bir hayırsever, veresiye defterlerini satın alarak vatandaşların tüm borçlarını ödedi. İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever daha sonra geldiği beyaz renkteki otomobiliyle sırra kadem bastı. Gizemli hayırseverin bakkal işletmecilerine verdiği "Kimsenin veresiye borcu kalmamıştır" yazısı bakkal önlerine asılarak vatandaşlara borçlarının kalmadığı duyurusu yapıldı.

Namık Kemal Mahallesinde bakkal işletmecilerinden Gülnur Kara, "Bir ağabey gelip veresiye defteriniz var mı? dedi. Defteri masanın üzerine koyup açtık. Hesap ne kadarsa hepsini verdi. Benden çok müşterilerim sevindi. Telefonum hiç susmadı. 'Şaka mı yapıyorsun? dediler. Allah razı olsun diyerek kendisine teşekkür ettiler" dedi.

Bakkal işletmecisi Halil Kara ise, "Müşteri sandım. Veresiye defterini sordu. Kimin borcu varsa topladık. Tüm borçları ödedi. Kim olduğunu sormaya çalıştım. Önemli olmadığını söyledi. Aracına binip gitti" dedi.

Müşterilerden Ramazan Aydoğmuş, "Yaklaşık 25 senedir bu mahalledeyim. Borcum vardı ama aydan aya hesap yaptığımız için ne kadar olduğunu bilmiyorum. Allah razı olsun. Komple borcu kapatıp gitmiş. Allah razı olsun, hayrını kabul etsin" şeklinde konuştu.

Bakkal işletmecisi Cahit Yeşiloğlu da, "Allah razı olsun. Hiç kimsenin borcunu bırakmayacak bir şekilde bitirdi. Herkes "Allah razı olsun" diyor. Herkes memnun" diye konuştu. - KARABÜK

Gizemli hayırsever 6 bakkalın veresiye defterini kapattı
Gizemli hayırsever 6 bakkalın veresiye defterini kapattı
Gizemli hayırsever 6 bakkalın veresiye defterini kapattı
Gizemli hayırsever 6 bakkalın veresiye defterini kapattı
Gizemli hayırsever 6 bakkalın veresiye defterini kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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