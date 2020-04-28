Gizemli hayırsever, 16 mahalle bakkalının 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'nın ardından gizemli bir hayırsever, Kastamonu'da 16 mahalle bakkalındaki yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'nın ardından gizemli bir hayırsever, Kastamonu'da 16 mahalle bakkalındaki yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Ülke genelinde korona virüs ile topyekun mücadele sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na destek çığ gibi büyüyor. Özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hayırseverler adeta seferber oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Kampanyası'na çerçevesinde gizemli hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştu. Adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, mahalle bakkallarına gelerek vatandaşların veresiye borçlarını ödemek için harekete geçti.

Kastamonu'da 16 mahalle bakkalını tek tek gezen gizemli hayırsever, vatandaşların veresiye borçlarını hesaplattırarak tüm borcu kapattı. Borçlarını ödemek için mahalle bakkalına gelen vatandaşlar ise borçlarının ödendiğini öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Gizemli hayırsever, Ramazan ayında yaklaşık 80 bin liralık veresiye borcunu ödemiş oldu.

"Borçlarını ödeyemiyor, bana karşı mahcup oluyorlardı"

Bakkal sahibi İsmail İmancıoğlu, "Benim bildiğim kadarıyla ilimizde 16 civarında bakkalın veresiye borcu kapatılmış. Bu da 80 bin lira civarında tutuyormuş diye duydum. Allah razı olsun kapatan kişilerden. Allah hayırseverlerimize sağlık sıhhat versin. Ben müşterilerime söyledim, onlarda dualarını esirgemiyorlar. Hiç kimse borçlanmak istemez. Herkesin işi gücü olsa borcunu rahat ödemek ister. Kendilerini arıyordum, bazılarının durumları yoktu. Bugün vereceğiz, yarın vereceğiz diyorlardı, bana karşı mahcup duruma düşüyorlardı. Allah razı olsun onlarında borcu kapandı, bende alacaklarımı aldım. Zaten bizim çok bir karımız olmuyor, cüz'i miktarlarda para kazanıyoruz. Ben, alacağımı alamayınca dükkanıma mal koyamıyorum. Bende en azından

Ramazan ayında dükkanıma mal alma imkanı buldum, rahatladım. Borçlarının kapandığından dolayı müşterilerimde rahatladı . Allah böyle yardımsever kişileri hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Dükkanda oturduğu sırada kapının önüne bir araç geldiğini ve içeriye girdiğini anlatan İmancıoğlu, "Ben, hayırseverim, ismimi vermek istemiyorum. Gösterin, kimin ne kadar borcu var diye sordu. Defterini bir açar mısın dedi. Bende defteri açtım ve benden isimleri istedi. İsimleri aldı, ne kadar borçları olduğunu yazdı. Toplam 6 bin 223 TL civarında müşteri borcu çıktı. Parayı cebinden çıkartıp verdi. Beni kimseye söyleme dedi. Sadece bana dua etsinler, başka bir şey istemiyorum dedi. Allah razı olsun o kişiden. Bana da zaten ismini vermedi. Bende müşterilerimi tek tek arayıp aynı şekilde konuyu anlattım. Bana, bir hayırsever sahibi geldi, borcunu kapattı diye söyledim. Onlarda sevindi, bizde sevindik alacaklarımızı aldık diye. Müşterilerimiz mağdur olmadı, bizlerde mağdur olmadık. Allah başımızdan böyle hayırseverleri eksik etmesin. Başka yerlerde de böyle mağdur insanlar var, inşallah hayır sahipleri o insanlara da böyle yardımcı olur" diye konuştu.

Mübarek Ramazan ayında herkese sağlık ve sıhhat dileyen İmancıoğlu, şunları kaydetti: "Herkese borçlarını ödemek nasip etsin. Çünkü zor günler yaşıyoruz. İnşallah bu zor günleri de atlatırız. Çünkü çok kişi işsiz. Boşta geziyor, işi olanlarında bazıları işlerini kaybetti. İnsanlar asgari ücret ile zar zor geçiniyordu. Şimdi bir de virüs çıktı. İnsanlar boşta geziyor. İnşallah mübarek Ramazan ayı hürmetine Allah bizleri bu hastalıklardan, bu tür husumetlerden virüslerde korur inşallah. İnsanlara sağlık sıhhat versin. İnsanlara borçlarını ödeyebilme gücü versin"

"Korona virüs salgını nedeniyle bakkala olan borcumuzu kapatamamıştık"

Borcu silinen müşterilerden Deniz Bir ise, borcunun ödenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Borcumu kapattığından dolayı hayırsevere teşekkür ediyorum. Dualarım hep sizinle olacak. Korona virüs salgını nedeniyle bakkala olan borcumuzu kapatamamıştık. Bakkala benim bin 250 lira borcum bulunuyordu. Hayırseverden Allah razı olsun, borcumuzu kapatmış. Borcum kapandığından dolayı çok mutlu oldum. Allah razı olsun herkesten. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA