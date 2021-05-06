Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı
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Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı Veresiye defterlerindeki borçları ödeyen hayırsever hem esnafı hem de vatandaşları rahatlattı Karabük'te ismini vermek istemeyen gizli bir hayırsever yaklaşık 10 bakkalı gezerek borç defterinde ödeme zorluğu...

Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı

Veresiye defterlerindeki borçları ödeyen hayırsever hem esnafı hem de vatandaşları rahatlattı

KARABÜK - Karabük'te ismini vermek istemeyen gizli bir hayırsever yaklaşık 10 bakkalı gezerek borç defterinde ödeme zorluğu yaşayan vatandaşların borçlarını ödedi.

Karabük'te, gizemli bir hayırsever, Kartaltepe, Öğlebeli Mahalleleri ile Cumayanı Köyü'ndeki 10 bakkala gidip veresiye defterindeki tüm borçları ödedi.

Borcu olan vatandaşlar bakkala geldiklerinde camdaki 'Veresiye borcunuz ödenmiştir" yazısını görünce sevinç yaşadı. Hayırseverin örnek davranışı, hem ihtiyaç sahibi vatandaşların yükünü hafifletti hem de esnafa can suyu oldu.

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan, Kartaltepe Muhtarı Bülent Demircan, "Dün bir hayırsever bize uğradı. Diğer iki bakkalara da uğramış, oradaki ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatmışlar. Buraya da gelip kısmi ödemeler yaptılar. Kendisi ile tanışmak istedik, nereli olduğunu sorduk. Bu konu ile alakalı biz bilgi vermedi. Biz bilelim, siz bilin, Allah bilsin bizim için yeterli dedi. Bunların örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Uzun zamandır alamadığı borcu olduğunu ifade eden Demircan "30 senedir burada esnaflık yapıyoruz. Geçmiş dönemden alacaklarımız da vardı. Bir kısmını kendimiz sildik. Bu pandemi döneminde de alacaklarımız çoğaldı. Bunun da hasbel kader bize çok faydası oldu" dedi.

Kartaltepe Mahallesi'nde esnaflık yapan Tamam Temel ise hayırseverin kapattığı borcun hem vatandaşın hem de kendilerine yaradığını söyledi.

Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı
Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı
Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı
Gizemli hayırsever 10 bakkalda daha veresiye defterlerindeki borçları kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
Karabük'te veresiye defteri geleneği devam ediyor: 2 mahallenin borcu silindi!
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