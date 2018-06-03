Gizemli Göller Havadan Görüntülendi

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyünde bulunan gizemli ve eşsiz güzelliğe sahip göller turizme kazandırılmayı bekliyor.

Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyünde bulunan Karagöl, görüntüsü ile dikkat çekiyor. Yaklaşık 70 metrelik bir çukurda bulunan gölü halka şekilde çevreleyen ağaçlar göle ilginç bir görüntü kazandırıyor. Canova köyüne yaklaşık 1.5 kilometre mesafede bulunan göl, keşfedilip turizme kazandırılmayı bekliyor. Karagöl'e 300 metre mesafedeki Canova Gölü de turkuaz rengi ile görenleri büyülüyor. Canova köyünde eşsiz güzelliği ile dikkat çeken bir başka göl ise Canova Krater Gölü. Köyden yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta olan göl, hafif bir tepenin ucunda yaklaşık 200 metre derinliğe sahip. Göl turkuaz rengi ve içerisindeki yoğun balıklar ile dikkat çekiyor. Havadan görüntülenen üç göl, turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

Köy sakinlerinden Selim Şahin, köylerinde bulunan göllerin çok güzel olduğunu ancak fazla tanınmadıkları için ziyaretçilerinin az olduğunu belirterek, göllerin turizme kazandırılmasını istedi. Köy sakinlerinden İbrahim Önder de köylerinde bulunan göllerin araştırılmaya değer olduğunu ifade ederek, gölleri ayrıcalıklı kılan özellikleri ve güzellikleri bulunduğunu söyledi. - SİVAS