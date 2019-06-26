Gizemli AMD Ryzen İşlemcisinin Intel'i Rencide Ettiği Benchmark Sonuçları

Teknoloji dünyasında yeni bir şey çıkmadan önce o konuda bir 'sızıntı' yaşanması gelenek haline gelmiş durumda. İşlemci pazarı gibi rekabetin yüksek, rakibin az olduğu bir sektörde de bu duruma sık sık şahit oluyoruz. Son olarak AMD'nin Ryzen 3000 serisi işlemcileri hakkında bilgiler internette karşımıza çıktı.

Bundan üç hafta kadar önce, AMD'nin yeni nesil Zen 2 mimarisine sahip, 16 çekirdekli çipi ortaya çıkmıştı. İlk olarak bir sızıntıda yer alan bu işlemci, daha sonra resmi olarak duyurulmuş ve Ryzen 9 3950X adını almıştı. İşlemcinin "Dünyanın ilk oyuncu 16 çekirdek işlemcisi" olduğu ifade edilmişti.

AMD şimdi de çok daha farklı bir çip ile gündeme geldi. Yeni işlemci, 16 çekirdek ve 32 işlekle inşa edildi. Standart olarak 3.3GHz frekansa sahip olan çip, tüm çekirdekleri hız aşırtma yapıldığında 5.2 GHz gibi bir hıza ulaşıyor.

Henüz duyurulmamış olan yeni bir Ryzen 9 işlemci olan yeni çipseti, AMD'nin test ettiği bir mühendislik ürünü de olabilir. Üst seziye MSI anakart ve oldukça hızlı DDR4 RAM ile desteklenen işlemci, Benchmark testinde adeta çılgın attı.

Intel'in 18 çekirdekli, 2000 dolarlık i9 9980XE işlemcisi ile karşılaştırılan yeni işlemci, 2 çekirdek daha az bir yapıya sahip olmasına rağmen hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdek performansı açısından daha iyi sonuçlar elde etti. Muhtemelen yeni soğutma yöntemleri, işlemcinin performansını yukarıya çekiyor. 7 Temmuz'da AMD'nin yepyeni Zen 2 mikromimarisi piyasaya çıkacak ve biz de Ryzen'in neler yapabileceğini göreceğiz.