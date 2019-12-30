Gizemfrit 2020'ye hazır

30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:45

Gizemfrit yönetimi ve çalışanları 2019 yılını değerlendirmek ve yeni yıldaki hedeflerini paylaşmak için düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük tarafından yapılan sunumun ardından çalışanlar 2020'ye merhaba demenin coşkusunu hep birlikte yaşadı.



Gizemfrit ailesi, yılın son toplantısını yapmak üzere Erenler ilçesinde bulunan bir otelde buluştu. 2019 yılının değerlendirmesinin yanı sıra yeni yıldaki hedeflerin paylaşıldığı toplantıda, yöneticiler çalışanların şirket planlamaları ile ilgili merak ettiği soruları da cevapladı. Değerlendirme toplantısının ardından hep birlikte yemek yiyen çalışanlar yemek sonrasında canlı müzik eşliğinde eğlendi.



Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük, organizasyon da yaptığı konuşmada başarının tüm çalışanların özverileri ile elde edildiğine vurgu yaparak, "Bu vesileyle Gizemfrit ailesinin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 2020 yılının bizim için değişimin ve gelişimin tavan yapacağı bir yıl olacağına eminim" dedi.



Renkli görüntülerin yaşandığı gece sonunda çalışanlar, başarılarından dolayı ödüllendirilirken, çalışanlar yapılan çekilişte birbirinden güzel hediyeler kazandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA