Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç'ın görevi nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç'ın görevi nedir?

26.11.2020 18:57 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:02
Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç'ın görevi nedir?

TÜSİAD Başekonomistliğine 1 Aralık 2020 itibariyle atanan isim belli oldu. Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç'ın görevi nedir? Gizem Öztok Altınsaç'ın eğitim geçmişinde nereler var?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Baş ekonomistliğine, Gizem Öztok Altınsaç atandı. Görevinden ayrılan Zümrüt İmamoğlu yerine atanan Gizem Öztok Altınsaç, 1 Aralık 2020 itibariyle görevine başlayacak.

TÜSİAD'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Gizem Öztok Altınsaç 1 Aralık 2020 itibariyle TÜSİAD Baş ekonomisti olarak göreve başlayacak. Finansal piyasalarda uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi olan Altınsaç'ı TÜSİAD'taki yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Yurtdışında bir finansal kurumda kariyerine devam edecek olan TÜSİAD eski Baş ekonomisti Sayın Zümrüt İmamoğlu'na başarılar diliyor, TÜSİAD'a tüm katkıları ve değerli çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GİZEM ÖZTOK ALTINSAÇ KİMDİR?

Gizem Öztok Altınsaç, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden aldı. 2004 yılında Garanti Yatırım'da Ekonomistlik görevine başladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Tartışmalı koronavirüs aşısıyla ilgili bomba itiraf: Çalışmalarda hata yaptık
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Yuhalama seslerini duyunca jet hızıyla dışarı çıktı: Hanginiz yuhaladı?
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine
Araç sahiplerine kötü haber! Benzinden sonra bir büyük zam da motorine

Garanti Yatırım Başekonomisti olarak tanınan Gizem Öztok Altınsaç İzmir Karşıyaka Atakent Lisesi ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış, aynı sene yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olmuştur. Daha sonra Yüksek Lisansı Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlamıştır.

2004 senesinde Garanti Yatırım Menkul Kıymet A.Ş'de ekonomist olarak iş hayatına atılan Gizem Altınsaç 2012 ve 2016 yılları arasında Başekonomistlik görevini üstlenmiştir.

2011 senesinden bu yana Bloomberg HT'de yorumcu olarak ekranlarda yer alan Gizem Öztok Altınsaç ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak, finans ve iktisat alanında dersler vermektedir.

İlgili Haberler

Hasan Aydın kimdir? Hasan Aydın kaç yaşında, nereli? Hasan Aydın'ın görevi nedir?
Hasan Aydın kimdir? Hasan Aydın kaç yaşında, nereli? Hasan Aydın'ın görevi nedir?
Hulki Cevizoğlu kimdir, kaç yaşında? Hulki Cevizoğlu görevi nedir, nereli? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi!
Hulki Cevizoğlu kimdir, kaç yaşında? Hulki Cevizoğlu görevi nedir, nereli? Hulki Cevizoğlu hayatı ve biyografisi!
Mahmut Övür kimdir, nereli? Mahmut Övür'ün görevi nedir?
Mahmut Övür kimdir, nereli? Mahmut Övür'ün görevi nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop
Magazin Teoman Acun Ilıcalı Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Mert Günok Deniz Türüç Burak Yılmaz Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kasım Futbol Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç'ın görevi nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 19:02:19. #1.14#
title