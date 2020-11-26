Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç'ın görevi nedir?

TÜSİAD Başekonomistliğine 1 Aralık 2020 itibariyle atanan isim belli oldu. Başekonomist Gizem Öztok Altınsaç hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Gizem Öztok Altınsaç kimdir, kaç yaşında? Gizem Öztok Altınsaç'ın görevi nedir? Gizem Öztok Altınsaç'ın eğitim geçmişinde nereler var?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Baş ekonomistliğine, Gizem Öztok Altınsaç atandı. Görevinden ayrılan Zümrüt İmamoğlu yerine atanan Gizem Öztok Altınsaç, 1 Aralık 2020 itibariyle görevine başlayacak.

TÜSİAD'dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Sayın Gizem Öztok Altınsaç 1 Aralık 2020 itibariyle TÜSİAD Baş ekonomisti olarak göreve başlayacak. Finansal piyasalarda uzun yıllara dayanan profesyonel deneyimi olan Altınsaç'ı TÜSİAD'taki yeni görevinden dolayı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Yurtdışında bir finansal kurumda kariyerine devam edecek olan TÜSİAD eski Baş ekonomisti Sayın Zümrüt İmamoğlu'na başarılar diliyor, TÜSİAD'a tüm katkıları ve değerli çalışmaları için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

GİZEM ÖZTOK ALTINSAÇ KİMDİR?

Gizem Öztok Altınsaç, 2001 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden aldı. 2004 yılında Garanti Yatırım'da Ekonomistlik görevine başladı.

Garanti Yatırım Başekonomisti olarak tanınan Gizem Öztok Altınsaç İzmir Karşıyaka Atakent Lisesi ardından Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlamış, aynı sene yine aynı üniversitede araştırma görevlisi olmuştur. Daha sonra Yüksek Lisansı Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlamıştır.

2004 senesinde Garanti Yatırım Menkul Kıymet A.Ş'de ekonomist olarak iş hayatına atılan Gizem Altınsaç 2012 ve 2016 yılları arasında Başekonomistlik görevini üstlenmiştir.

2011 senesinden bu yana Bloomberg HT'de yorumcu olarak ekranlarda yer alan Gizem Öztok Altınsaç ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak, finans ve iktisat alanında dersler vermektedir.