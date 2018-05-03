Güzellik Takıntısı Olmayan Gizem Karaca Makyajsız Halini Paylaştı
İnsanlık Suçu dizisinin başrol oyuncusu Gizem Karaca, güzellik takıntım yok diyerek makyajsız fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun yaptığı paylaşım takipçileri tarafından çok beğenildi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnsanlık Suçu dizisinde Kaan Yıldırım ile başrolü paylaşan Gizem Karaca, Instagram hesabından makyajsız halini paylaştı.
SIFIR MAKYAJ
Spor sonrası çimenlere uzanarak poz veren Gizem Karaca, makyajsız haliylede çok beğenildi.
GÜZELLİK TAKINTIM YOK
Geçtiğimiz günlerde güzellik takıntısının olmadığı söyleyen Gizem Karaca, "Fiziksel görünüm, takıntı haline getirdiğim bir konu değil ama ben de her genç kadın gibi kendime, cildime, saçıma iyi bakmaya çalışıyorum. Özellikle yüz bakımında kullandığım ürünlere çok özen gösteriyorum. Zamanımızın çoğu setlerde makyajlı olarak geçtiğinden, bence atlamamam gereken bir konu cilt bakımı. Ve son olarak spor, spor, spor" demişti.
YORUMLAR (113)
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suratına işemşler gibi duruyor makyaj güzeli bunlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar torpilli filmci. Onun yeğeni bunun oğlu-kızı vs. Ne karakterler var sokaklarda ama zerre imkan vermezler. Bakın dünyaca ünlü olanlara neredeyse hepsi sokaklardan gelmişlerdir. Bugün kral ya da kraliçe koltuğunda oturanlar makyajsız halde bunlara 1000 basar. Filmlerde başardıkları tek olay var o da Avazının yettiği kadar bağırmak ve salya sümük ağlamak. Sanıyorlar ki rol ve yetenek bu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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bizim insanımız neden bu kadar kıskanç acaba ? ulan işte kız fıstık gibi davarlarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sevgili gizem en iyisini yapıyorsun hep böyle kalCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BUDA İKİNCİ KARAKTERİ HERHALDECevap Yaz 3 Yayından Kaldır