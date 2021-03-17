Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
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Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

17.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:28
Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir parkta bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısı tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir parkta bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un katil zanlısı tutuklandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Yunus Emre Parkı'nda 17 yaşındaki Gizem Canbulut'u bıçakladıktan sonra gözaltına alınan katil zanlısı E.Y, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi. 17 yaşındaki genç kızın ölümüne sebep olan E.Y'nin daha önce Gizem Canbulut ile sevgili olduğu öğrenildi. - BURDUR

Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
Gizem'in katil zanlısı tutuklandı
Gizem'in katil zanlısı tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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