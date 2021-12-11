Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor - Haberler
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Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde hemşire ve temizlik görevlisinin yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde hemşire ve temizlik görevlisinin yaralandığı olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ZBEÜ Hastanesi Acil Servis'te yaşandı. İddialara göre, acil serviste şişeden alkol aktarımı sırasında bir anda alev çıktı. Çığlık atarak yardım isteyen hemşire Gizem Elif Türk ve temizlik personeli Yılmaz Yapıcı'ya ilk müdahaleyi hastane personeli yaptı. Üzeri örtü ile örtülerek söndürülen hemşire önce yoğun bakıma ardından da Derince Eğitim Araştırma Hastanesi yanık ünitesine sevk edilirken olay anında yaralanan temizlik görevlisi Yılmaz Yapıcı'nın da hastanedeki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

Patlamadan önce son paylaşımı

Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'nin acil servisinde meydana gelen olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. Olayın meydana geliş sebebi ise Cumhuriyet Savcılığı'nın titizlikle sürdürdüğü soruşturma sonucunda ortaya çıkacak. Olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken hastane yönetiminin başlattığı idari soruşturma devam ediyor. Hemşire Gizem Elif Türk'ün bir süre önce atanarak görevine başladığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

Gizem hemşirenin dehşeti yaşadığı olayda soruşturma sürüyor

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